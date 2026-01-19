Nuovi biglietti QR Code sugli autobus | come funziona il sistema Start Romagna

A partire dal nuovo anno, il sistema Start Romagna introduce i biglietti QR Code sugli autobus di Ravenna. Questa novità permette agli utenti di acquistare e convalidare i titoli di viaggio in modo più semplice e rapido, utilizzando il proprio smartphone. Di seguito, viene spiegato come funziona il sistema e quali sono i passaggi principali per usufruire di questa modalità di pagamento digitale.

Con l’avvio del nuovo anno parte anche l’inserimento dei nuovi biglietti QR Code di Start Romagna nel bacino di Ravenna. I nuovi titoli di viaggio prenderanno gradualmente il posto di quelli magnetici tradizionali, utilizzati negli ultimi vent’anni. La transizione sarà progressiva e sarà.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Nuovi conducenti di autobus. A marzo riparte la scuola di formazione di Start Romagna

A marzo riparte la scuola di formazione per nuovi conducenti di autobus di Start Romagna. Un'opportunità per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore dei trasporti pubblici, contribuendo a migliorare il servizio locale. La formazione mira a preparare professionisti qualificati, pronti a sostenere le esigenze di mobilità della comunità. Un passo importante per rafforzare il team di Start Romagna e garantire servizi efficienti e affidabili.

