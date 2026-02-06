Versace chi è Pieter Mulier il nuovo direttore creativo

Pieter Mulier è il nuovo direttore creativo di Versace. Il designer belga prende il comando della casa di moda italiana e promette di portare avanti la tradizione con un tocco di innovazione. Il cambiamento arriva in un momento cruciale, mentre il marchio si prepara a una nuova fase e il mondo della moda si tiene pronto a vedere cosa riserverà questa scelta.

Il designer belga guiderà la Medusa verso una nuova era Il mondo della moda osserva con estremo interesse il passaggio. Il mondo della moda osserva con estremo interesse il passaggio di testimone che segna una svolta storica per la casa di moda Versace. Dopo l’acquisizione definitiva da parte del Gruppo Prada, formalizzata lo scorso dicembre, la Medusa affida ufficialmente la propria visione creativa al designer Pieter Mulier. Il talentuoso stilista belga, classe 1978, assumerà l’incarico il prossimo primo luglio, ereditando un marchio che sta affrontando una trasformazione strutturale e d’immagine senza precedenti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

