Versace sceglie Pieter Mulier chi è davvero il nuovo direttore creativo

Versace ha annunciato il nuovo direttore creativo: sarà Pieter Mulier, il designer belga scelto dalla maison. Mulier prenderà il posto di Dario Vitale, che ha lasciato il ruolo dopo soli otto mesi e una sola collezione presentata a Milano. Il suo incarico partirà il 1° luglio 2026, segnando un cambio di rotta nella direzione del brand.

Versace apre una nuova fase affidando la direzione creativa al designer belga Pieter Mulier. Mulier entrerà in carica dal 1° luglio 2026, raccogliendo il testimone lasciato da Dario Vitale, uscito dalla maison dopo appena otto mesi e una sola collezione presentata a Milano lo scorso settembre. Pieter Mulier nuovo Chief creative officer di Versace. La nomina arriva a pochi mesi dal closing dell’acquisizione di Versace da parte del Gruppo Prada, formalizzata lo scorso dicembre, e rappresenta uno dei primi atti strategici del nuovo corso industriale e creativo del marchio della Medusa. Una settimana fa Mulier aveva annunciato l’addio ad Alaïa, maison controllata dal gruppo Richemont, di cui era direttore creativo dal 2021. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

