Chi è Pieter Mulier il nuovo Direttore Creativo di Versace

Dopo l’addio di Dario Vitale, Versace ha scelto Pieter Mulier come nuovo direttore creativo. Lo stilista belga, che proveniva da Alaïa, prende le redini della maison italiana e si prepara a portare la sua visione nel mondo della moda di lusso. La nomina segna un cambio di passo per il brand, che ora punta su Mulier per definire il futuro delle sue collezioni.

Versace ha una nuova guida dopo l'addio di Dario Vitale. Il nuovo Direttore Creativo della Maison è lo stilista belga Pieter Mulier, che ha lasciato Alaïa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Versace NuovoDirettore

Pieter Mulier ha deciso di lasciare Alaïa, scatenando subito un via vai di voci nel mondo della moda.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Versace NuovoDirettore

Argomenti discussi: Se Pieter Mulier è Pieter Mulier, è perché da suo nonno ha imparato ad assecondare ogni desiderio; Pieter Mulier non è più direttore creativo di Alaïa; Le strade di Pieter Mulier e Alaïa si separano: a marzo l’ultima sfilata; Pieter Mulier lascia la direzione creativa di Alaïa.

Pieter Mulier lascia Alaïa. Era direttore creativo della maison dal 2021Durante il suo mandato quinquennale, lo stilista belga ha lanciato best seller come le ballerine con suola di gomma e la borsa a spalla Le Teckel ... vogue.it

Pieter Mulier lascia Alaïa. E secondo i rumors è in arrivo in ItaliaDopo cinque anni alla direzione creativa, Pieter Mulier lascia Alaïa. Voci di corridoio lo vogliono già pronto a prendere le redini di Versace ... vanityfair.it

Se il fashion system fosse TikTok, questo sarebbe breaking news energy. Pieter Mulier e Alaïa si separano, e no, non è una di quelle notizie che scorrono via lisce. È una di quelle che fanno fermare lo scroll, perché chi ha seguito davvero la moda negli ultimi facebook

Dopo cinque anni alla direzione creativa, Pieter Mulier lascia Alaïa. Voci di corridoio lo vogliono già pronto a prendere le redini di Versace x.com