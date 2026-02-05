Chi è Pieter Mulier il nuovo Direttore Creativo di Versace

Dopo l’addio di Dario Vitale, Versace ha scelto Pieter Mulier come nuovo direttore creativo. Lo stilista belga, che proveniva da Alaïa, prende le redini della maison italiana e si prepara a portare la sua visione nel mondo della moda di lusso. La nomina segna un cambio di passo per il brand, che ora punta su Mulier per definire il futuro delle sue collezioni.

Versace ha una nuova guida dopo l'addio di Dario Vitale. Il nuovo Direttore Creativo della Maison è lo stilista belga Pieter Mulier, che ha lasciato Alaïa.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Pieter Mulier lascia Alaïa e accende le voci su Versace

Pieter Mulier ha deciso di lasciare Alaïa, scatenando subito un via vai di voci nel mondo della moda.

Dario Vitale lascia come direttore creativo di Versace

