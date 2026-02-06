Verona-Pisa oggi in Serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Questa sera alle 20, Verona e Pisa scendono in campo per la prima partita della 24esima giornata di Serie A. È un match importante per entrambe, che cercano punti fondamentali in classifica. La partita si gioca allo stadio Bentegodi e sarà visibile in diretta su diversi canali televisivi e piattaforme online. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere le proprie squadre.

Verona-Pisa è il match che apre la 24a giornata di Seria A. Le squadre scendono in campo questa sera, venerdì 6 febbraio, alle ore 20.45, allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, per dare vita a una delle sfide salvezza più importanti di questo campionato. Veneti e toscani sono rispettivamente all’ultimo e penultimo posto della classifica, entrambe a quota 14 punti, sperate solo dalla differenza reti (-23 contro -21). L’obiettivo è uscire dalla zona retrocessione e cercare di agganciare la Fiorentina – terzultima con 17 punti – che sabato sera affronterà il Torino al Franchi. Inoltre la gara di questa sera segna l’ esordio dei due nuovi tecnici, Paolo Sammarco per i gialloblu (al posto dell’esonerato Paolo Zanetti) e Oscar Hiljemark per i nerazzurri (che hanno esonerato Alberto Gilardino ). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Verona-Pisa oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla Approfondimenti su Verona Pisa Milan-Verona oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla Oggi, 28 dicembre, il Milan di Allegri torna in campo in Serie A, ospitando il Verona a San Siro. Napoli-Verona oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla Il match tra Napoli e Verona, valido per la 19ª giornata di Serie A e ultima del girone d’andata, si gioca oggi 7 gennaio allo stadio Maradona. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Verona Pisa Argomenti discussi: Pronostico Verona-Pisa quote analisi 24ª giornata Serie A; Dove vedere Verona-Pisa venerdì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Oscar Hiljemark è il nuovo allenatore nerazzurro: la firma del contratto; Serie A Enilive 2025/26 | #VeronaPisa: info biglietti. Verona-Pisa oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaVerona-Pisa è il match che apre la 24a giornata di Seria A. Le squadre scendono in campo questa sera, venerdì 6 febbraio, alle ore 20.45, allo stadio ... lapresse.it Pagina 2 | Dove vedere Verona-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario34 Perilli, 94 Toniolo, 2 Oyegoke, 12 Bradaric, 70 Fallou, 4 Lovric, 11 Akpa-Akpro, 21 Harroui, 36 Niasse, 41 Isaac, 25 Mosquera, 90 Vermesan. Indisponibili: Belghali, Bella-Kotchap, Gagliardini, ... corrieredellosport.it SERIE A Matchday 24 fixture #SerieA #football #verona #pisa #Genoa #napoli #Fiorentina #torino #bologna #Udinese #lecce #sassuolo #InterMilan #Lazio #juventus #atlanta #cagliari #ASRoma #everyonefollowers facebook Per il #Verona 41 gol subiti, per il #Pisa 40 reti al passivo in questa #SerieA... #VeronaPisa #Hellas #HellasVerona #statistichecalcio #stats #footballdata #precedenticalcio #calcio #calcio #calcioitaliano #FootStats x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.