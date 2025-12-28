Oggi, 28 dicembre, il Milan di Allegri torna in campo in Serie A, ospitando il Verona a San Siro. La partita rappresenta un’occasione per i rossoneri di chiudere l’anno con un risultato positivo, dopo la recente delusione in Supercoppa. Di seguito, le informazioni su orario, probabili formazioni e modalità di visione della partita.

Torna in campo oggi 28 dicembre il Milan di Allegri, che ospita a San Siro il Verona per provare a chiudere il 2025 con una vittoria dopo la delusione in Supercoppa. I rossoneri cercano i tre punti anche per restare agganciati alla vetta della classifica. Allegri: “Verona squadra scorbutica, Leao out”. “Loro sono una squadra scorbutica e dobbiamo fare una partita ordinata, migliorando la fase difensiva, che nelle ultime gare è un po’ venuta a mancare”. Così Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Verona. Sugli infortunati dichiara: “ Leao ha un fastidio che non gli consente di scattare e non sarà della partita, Nkunku quindi potrà essere utile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milan-Verona oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Milan-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - 30 a San Siro e sarà visibil in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com