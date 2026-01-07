Napoli-Verona oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Il match tra Napoli e Verona, valido per la 19ª giornata di Serie A e ultima del girone d’andata, si gioca oggi 7 gennaio allo stadio Maradona. Di seguito, orario, probabili formazioni e modalità di visione della partita, offrendo un’informazione chiara e precisa per gli appassionati di calcio.

Torna in campo oggi 7 gennaio il Napoli di Antonio Conte: in una partita valida per la 19esima giornata di serie A, ultima del girone d’andata, i partenopei ricevono il Verona al Maradona. L’obiettivo è conquistare i tre punti per restare nel trio di testa con le milanesi. Per il Napoli è una sfida fondamentale anche per il duello a distanza con l’Inter (impegnato a Parma), in attesa dello scontro diretto di domenica sera a San Siro. Napoli-Verona: le probabili formazioni. Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Lang; Hojlund. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli-Verona oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Milan-Verona oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Serie A, oggi Bologna-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Napoli-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli Verona, le probabili formazioni del match di Serie A; Napoli-Verona: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Napoli-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Probabili formazioni Napoli Verona/ Quote: Conte perde anche David Neres! (Serie A, oggi 7 gennaio 2026) - Inevitabile che le quote che andiamo a leggere con le probabili formazioni Napoli Verona diano ragione ai partenopei: prendiamo in esame la Snai secondo cui il segno 1 per la vittoria dei padroni di ... ilsussidiario.net

Napoli-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - La squadra di Conte è di scena al Maradona contro i ragazzi di Zanetti nel match valido per la 19ª giornata di Serie A ... tuttosport.com

Napoli-Verona, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Verona apre il tabellone delle partite di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026 con la sfida al Maradona fissata per le 18:30, valida per la 19a giornata di campionato di Serie A. fanpage.it

Napoli-Verona vedrà il ritorno di tre azzurri dal primo minuto Secondo Sky Sport, Antonio Conte sarebbe intenzionato a lanciare Buongiorno, Gutierrez e Noa Lang da titolari Confermato il 3-4-3, con Elmas che dovrebbe spostarsi sulla corsia di destra vist - facebook.com facebook

Il Napoli è alle porte di uno sprint che potrebbe essere già decisivo per le sorti di questa stagione Ben quattro match in dieci giorni per il Napoli: Verona, Inter, Parma e Sassuolo Quanti punti vi aspettate #SSCNapoli #SpazioNapoli x.com

