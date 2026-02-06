Verona-Pisa 0-0 Sammarco e Hiljemark fermi al palo

La partita tra Verona e Pisa finisce senza reti, con le occasioni più chiare che si sprecano sui pali di Sammarco e Hiljemark. La tensione si fa sentire, e anche gli allenatori pagano la paura di sbagliare, restando in panchina invece di guidare in campo. È un match che lascia ancora tutto aperto in chiave salvezza, mentre le due squadre si avvicinano alla fine del campionato con molto da fare.

Verona, 6 febbraio 2026 – La paura fa novanta e, soprattutto, fa saltare gli allenatori: Verona e Pisa, ultima e penultima forza della Serie A, si presentano al delicatissimo scontro diretto del Bentegodi con Sammarco e Hiljemark in panchina in luogo di Zanetti e Gilardino. Il primo tempo è avaro di emozioni e le poche sono di marca Hellas, che sfiora il vantaggio in particolare con la punizione a giro di Orban che si schianta sul palo. Nella ripresa gli ospiti in campo con più intraprendenza, pareggiando il conto dei legni quando Moreo, dagli sviluppi di un corner battuto da Aebischer, colpisce a sua volta il palo, con Montipò a completare il disimpegno dicendo di no al tap-in successivo di Caracciolo.

