Sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio, ‘Verissimo’ porta in studio ospiti di rilievo, tra ritratti inediti e ritorni attesi. La trasmissione promette di regalare emozioni con musica, storie di gioia e di dolore, mantenendo il pubblico incollato davanti alla tv. Le anticipazioni fanno salire l’attesa per questa nuova settimana di appuntamenti.

Ritratti inediti, graditi ritorni, tanta musica; gioie e dolori: anche per questa settimana ‘ Verissimo ’ sarà tutto questo e molto altro ancora. Al timone, come sempre, Silvia Toffanin pronta ad accogliere gli ospiti e intrattenere il pubblico sabato 30 gennaio e domenica 1° febbraio. Sabato 30 gennaio: chi ci sarà. La puntata di sabato 30 gennaio andrà in onda su Canale5 a partire dalle 16:30. Silvia Toffanin accoglierà in studio Daniele Pecci e Alessandro Tersigni, tra i protagonisti della fiction ‘Una nuova vita’, in onda su Canale 5. Gigliola Cinquetti ripercorrerà la sua carriera offrendo agli spettatori un ritratto a tutto tondo, pubblico e privato e Thais Wiggers racconterà i sui quarant’anni, segnati dall’inizio di un nuovo capitolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Verissimo, gli ospiti di sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio: tutte le anticipazioni

Verissimo, gli ospiti di sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio: tutte le anticipazioniRitratti inediti, graditi ritorni, tanta musica; gioie e dolori: anche per questa settimana ‘Verissimo’ sarà tutto questo e molto altro ancora. Al timone, come sempre, Silvia Toffanin pronta ad ... quotidiano.net

Verissimo 31 gennaio e 1 febbraio: tutti gli ospitiDoppio appuntamento con Verissimo: Gigliola Cinquetti, Carlo Conti, Fabio Fognini e tanti altri ospiti. Scopri tutte le interviste del weekend. lifestyleblog.it

Domenica a Verissimo i Modà e Bianca Atzei ospiti per raccontare il loro legame prezioso. Sarà il racconto di una collaborazione sincera in mezzo a una marea di collaborazioni costruite a tavolino ed è, quindi, imperdibile. x.com

Domenica alle 15:30 ospiti a Verissimo i Modà con Bianca Atzei - facebook.com facebook