Verissimo oggi domenica 1 febbraio | gli ospiti e le anticipazioni

Oggi, domenica 1 febbraio, alle 16.00, torna su Canale 5 il programma Verissimo. Silvia Toffanin apre il suo salotto a diversi ospiti per intervisti e racconti di vita. La puntata promette sorprese e momenti di approfondimento, come sempre.

Verissimo torna oggi, domenica 1 febbraio, alle 16.00 con un nuovo appuntamento. Silvia Toffanin accoglierà tanti ospiti nel suo salotto per interviste ritratto. Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta a Verissimo, uno dei conduttori più amati della tv: Carlo Conti. Sarà ospite per un racconto inedito anche l'ex tennista Fabio Fognini. E ancora, sarà in studio Samira Lui, che ogni sera con Gerry Scotti entra nelle case degli italiani grazie a 'La Ruota della Fortuna'. Inoltre, emozioni e musica con Kekko Silvestre dei Modà e Bianca Atzei, insieme nel nuovo singolo 'Ti amo ma non posso dirlo'.

