Antonio Vergara si fa largo sulla fascia destra del Napoli. Con l’infortunio di Neres, il giovane ha preso il posto di titolare e dimostra di saper sfruttare al meglio l’opportunità. La sua perseveranza gli permette di emergere in un momento importante della stagione, e ora tutti gli occhi sono puntati su di lui.

Antonio Vergara sta vivendo un ottimo momento stagionale; Antonio Conte gli ha dato fiducia ed è diventato, con l’infortunio di Neres, un titolare della fascia destra del Napoli. Il portale spagnolo Panenka scrive: “Sorrentino dice, in una di quelle dichiarazioni d’amore a Napoli trasformate in film, che la perseveranza non si impara, ma è innata. Forse Antonio Vergara è uno dei fortunati che sono riusciti a nascere con quel dono. Il centrocampista ha collegato il suo modo di guardare il calcio con le sue radici. Tutti i bambini a Napoli nascono volendo essere mancini. Antonio Vergara ci è riuscito, da Frattaminore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vergara e l’elogio della perseveranza: è l’Ulisse di Napoli (Panenka)

Approfondimenti su Vergara Napoli

Nella partita di Serie A tra Napoli e Fiorentina, non sono state prese sanzioni per la gomitata di Parisi a Vergara.

Vergara, il ragazzo di Napoli conosciuto come l’oro della città, sta facendo parlare di sé.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Vergara Napoli

Argomenti discussi: Dai consigli di McTominay al colorito È frnut: Vergara conquista Napoli in una settimana da sogno; Il Napoli riparte, Vergara e Gutierrez mettono ko la Fiorentina; L'ELOGIO - Montefusco: Vergara? Il miglior giocatore in circolazione, ha tutto, contro la Fiorentina mi sembrava di vedere Dybala; Cassano: Vergara mi ha impressionato. Va dato merito anche ad Antonio Conte che lo sta facendo giocare.

Vergara e l’elogio della perseveranza: è l’Ulisse di Napoli (Panenka)Antonio Vergara sta vivendo un sogno nelle ultime settimane; Conte gli ha dato fiducia ed è diventato un titolare della fascia destra. ilnapolista.it

Calcio: Vergara, 'con Conte come a scuola, mi insegna a non staccare mai la testa'(ANSA) - NAPOLI, 05 FEB - All'inizio dell'anno Conte mi disse 'Antò sei bravo, ma devi restare sempre con la testa attaccata, perché ogni tanto la stacchi'. Mi aiuta soprattutto per quanto riguarda l ... msn.com

L'ELOGIO - Montefusco: "Vergara Il miglior giocatore in circolazione, ha tutto, contro la Fiorentina mi sembrava di vedere Dybala" ift.tt/ovViUCt x.com

Antonio Vergara continua a conquistare consensi e, dopo la grande prestazione contro il Chelsea, arrivano parole di elogio importanti. A spendersi per il giovane talento del Napoli è stato Antonio Cassano, ex calciatore e oggi opinionista, intervenuto nel cors facebook