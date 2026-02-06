Vergara e l’elogio della perseveranza | è l’Ulisse di Napoli Panenka
Antonio Vergara si fa largo sulla fascia destra del Napoli. Con l’infortunio di Neres, il giovane ha preso il posto di titolare e dimostra di saper sfruttare al meglio l’opportunità. La sua perseveranza gli permette di emergere in un momento importante della stagione, e ora tutti gli occhi sono puntati su di lui.
Antonio Vergara sta vivendo un ottimo momento stagionale; Antonio Conte gli ha dato fiducia ed è diventato, con l’infortunio di Neres, un titolare della fascia destra del Napoli. Il portale spagnolo Panenka scrive: “Sorrentino dice, in una di quelle dichiarazioni d’amore a Napoli trasformate in film, che la perseveranza non si impara, ma è innata. Forse Antonio Vergara è uno dei fortunati che sono riusciti a nascere con quel dono. Il centrocampista ha collegato il suo modo di guardare il calcio con le sue radici. Tutti i bambini a Napoli nascono volendo essere mancini. Antonio Vergara ci è riuscito, da Frattaminore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondimenti su Vergara Napoli
Moviola Napoli Fiorentina, nessuna sanzione per la gomitata di Parisi a Vergara: l’episodio chiave della sfida di Serie A
Nella partita di Serie A tra Napoli e Fiorentina, non sono state prese sanzioni per la gomitata di Parisi a Vergara.
Vergara l’oro di Napoli, lo scugnizzo che si è fatto grande: alla scoperta della scommessa vinta da Conte
Vergara, il ragazzo di Napoli conosciuto come l’oro della città, sta facendo parlare di sé.
Ultime notizie su Vergara Napoli
Argomenti discussi: Dai consigli di McTominay al colorito È frnut: Vergara conquista Napoli in una settimana da sogno; Il Napoli riparte, Vergara e Gutierrez mettono ko la Fiorentina; L'ELOGIO - Montefusco: Vergara? Il miglior giocatore in circolazione, ha tutto, contro la Fiorentina mi sembrava di vedere Dybala; Cassano: Vergara mi ha impressionato. Va dato merito anche ad Antonio Conte che lo sta facendo giocare.
Vergara e l’elogio della perseveranza: è l’Ulisse di Napoli (Panenka)Antonio Vergara sta vivendo un sogno nelle ultime settimane; Conte gli ha dato fiducia ed è diventato un titolare della fascia destra. ilnapolista.it
Calcio: Vergara, 'con Conte come a scuola, mi insegna a non staccare mai la testa'(ANSA) - NAPOLI, 05 FEB - All'inizio dell'anno Conte mi disse 'Antò sei bravo, ma devi restare sempre con la testa attaccata, perché ogni tanto la stacchi'. Mi aiuta soprattutto per quanto riguarda l ... msn.com
L'ELOGIO - Montefusco: "Vergara Il miglior giocatore in circolazione, ha tutto, contro la Fiorentina mi sembrava di vedere Dybala" ift.tt/ovViUCt x.com
Antonio Vergara continua a conquistare consensi e, dopo la grande prestazione contro il Chelsea, arrivano parole di elogio importanti. A spendersi per il giovane talento del Napoli è stato Antonio Cassano, ex calciatore e oggi opinionista, intervenuto nel cors facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.