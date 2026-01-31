Moviola Napoli Fiorentina nessuna sanzione per la gomitata di Parisi a Vergara | l’episodio chiave della sfida di Serie A

Nella partita di Serie A tra Napoli e Fiorentina, non sono state prese sanzioni per la gomitata di Parisi a Vergara. L’episodio, che aveva acceso le polemiche, non ha portato a nessuna decisione disciplinare da parte degli arbitri, lasciando il campo libero alle proteste dei tifosi e agli analisti. La sfida si è concentrata su altri momenti, ma questa azione rimane uno dei punti più discussi della giornata.

Immobile, clamoroso retroscena: prima del Paris FC era stato proposto a quella big di Serie A! Maignan Milan, adesso è ufficiale: c’è la firma sul rinnovo! Il comunicato del club rossonero Mlacic Udinese, irrompono i friulani nella corsa al classe 2007! Bruciata la concorrenza dell’Inter? Cosa sta succedendo Sassuolo, assalto a Konoplya dello Shakhtar. Ma la certezza è Berardi: polverizzato un record con il gol contro il Pisa Calciomercato Milan: Maignan rinnova, arrivano novità importanti su Mateta! Gli ultimi sviluppi non lasciano dubbi Conte amaro dopo Napoli Fiorentina: «Infortunio Di Lorenzo? Sembra crociato, giocando così tanto si ammazza il calcio! Poi il mercato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Napoli Fiorentina, nessuna sanzione per la gomitata di Parisi a Vergara: l’episodio chiave della sfida di Serie A Approfondimenti su Napoli Fiorentina Moviola Inter Napoli, l’episodio chiave della sfida di Serie A Nella sfida tra Inter e Napoli della 20ª giornata di Serie A 202526, l’episodio chiave riguarda un intervento arbitrale analizzato dalla moviola. Moviola Inter Napoli LIVE, l’episodio chiave della sfida di Serie A La moviola dell’Inter-Napoli, valida per la 20ª giornata della Serie A 202526, analizza l’episodio arbitrale più rilevante della partita. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Napoli Fiorentina La moviola del CdS: Al Napoli manca un rigore, anzi due...Insufficiente la partita di Mariani, insufficiente (con l’aggravante di avere le immagini) quella di Doveri, cui in VAR non va proprio giù. Così scrive nella sua moviola ... tuttonapoli.net Moviola Fiorentina-Napoli, Zufferli controlla: evidente il rigore su AnguissaL'intera macchina arbitrale si deve subito mettere in moto e funziona: al 3’ Comuzzo stende Anguissa nell'area della Fiorentina. Zufferli non ha dubbi e fischia il calcio di rigore. Sull'intervento ... corrieredellosport.it Napoli-Chelsea, la moviola: Turpin la tiene. E la mano di Juan Jesus… - facebook.com facebook #Napoli- #Chelsea, la moviola: #Turpin la tiene. E la mano di #JuanJesus… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.