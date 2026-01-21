Le stanze di Verdi a Fiorenzuola una serata per celebrare i 150 anni dalla morte del Maestro

Il Rotary Fiorenzuola, in collaborazione con il Comune, organizza una serata il 27 gennaio alle 20:30 presso

Martedì 27 gennaio alle ore 20,30 il Rotary Fiorenzuola, in collaborazione con il comune di Fiorenzuola organizza una serata per celebrare i 150 anni dalla morte del Maestro Giuseppe Verdi che sarà caratterizzata da un video-saluti di Giuseppe Scarpati e Pupi Avati, quindi da un dibattito sulla vita del Maestro al quale parteciperanno Dino Rizzo musicologo di Busseto (Pr) e Marco Corradi di Piacenza, autore del libro "Verdi non è di Parma". Modera la giornalista Federica Duani. Seguirà la proiezione del docufilm "Le stanze di Verdi" con Giulio Scarpati (80 min) girato a Piacenza e provincia, Parma (Busseto e Roncole Verdi) e Milano città.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: "Vivere la vita": una serata di musica e beneficenza al Teatro Verdi di Fiorenzuola

Vivaldi, Bach e Haendel: una serata con il maestro Valerio Mugnai per celebrare la musica baroccaMercoledì 21 gennaio alle ore 15, l'Accademia di Formazione Permanente “Informazione continua” di Auser presenta un incontro dedicato alla musica barocca, con il maestro Valerio Mugnai.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Waking Hours – Programmazione; Edifici pubblici con luci a Led risparmi del 60%; Camere costosissime per gli studenti universitari (una singola va dai 450 ai 700 euro al mese), la Provincia di Bolzano interverrà per garantire prezzi 'equi'; Riva: Tante sfide, ma il rilancio del teatro c’è.

Al cinema Le stanze di Verdi, un ritratto inedito del compositoreRoma, 6 ott. (askanews) - Al cinema Le stanze di Verdi, docufilm diretto da Riccardo Marchesini, a cura di Pupi Avati, con protagonisti Giulio Scarpati e l'esperto di Verdi, Marco Corradi. Il film è ... quotidiano.net

Da Le stanze di Verdi a Dalai Lama: al cinema in settimanaArriva al cinema il docu-film Le stanze di Verdi. Diretto da Riccardo Marchesini e Pupi Avati, vede l’attore Giulio Scarpati nel ruolo di narratore e approda nelle sale lunedì 6 ottobre. Si tratta ... bergamonews.it

Martedì 27 gennaio alle ore 18, nella prestigiosa cornice del Cinema Modernissimo di Bologna, si terrà la prima presentazione bolognese del documentario LE STANZE DI VERDI, in occasione del 125° anniversario della morte del grande Maestro. - facebook.com facebook