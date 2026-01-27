Vivo Verdi a 125 anni dalla morte | quell’eredità costante e i luoghi piacentini in attesa di celebrarlo

L’anniversario dei 125 anni dalla scomparsa di Giuseppe Verdi rappresenta un’occasione per riscoprire il suo lascito musicale e culturale. A Piacenza, i luoghi legati al compositore sono pronti ad accogliere visitatori e appassionati che desiderano approfondire la vita e l’eredità di uno dei più grandi protagonisti dell’opera italiana. Un momento di riflessione sulla sua influenza e sull’importanza di preservare la memoria storica.

Giuseppe Verdi si spegne alle ore 2.50 del 27 gennaio 1901, all'età di ottantasette anni. La morte sopraggiunge al Grand Hotel et de Milan di via Manzoni, eletto dal compositore a residenza milanese: costante il pellegrinaggio dei cittadini nei giorni della sua agonia, una ventina i reporters corrispondenti dei giornali installati in una sala al pianterreno dell'edificio, «ivi stettero tutta notte leggendo o dormicchiando sulle sedie a sdraio, ma sempre all'erta nell'attesa funesta». Già da tre giorni la Prefettura aveva ricevuto incarico dai sovrani di telegrafare ogni due ore notizie sulla sua salute.

