Verderocca sulla strada dove è morto un 18enne si viaggia a 124 all' ora | scatta il sit in di protesta

Un sit-in di protesta si è svolto oggi a Verderocca, sulla strada dove nelle scorse settimane è morto un ragazzo di 18 anni. I residenti e i familiari chiedono migliori controlli e interventi per rendere la via più sicura. La strada, infatti, viene percorsa a velocità troppo elevate: si registrano veicoli che superano i 120 chilometri all’ora, come nel caso di un’auto che ha attraversato il tratto a 124 kmh pochi giorni fa. La protesta vuole spingere le autorità a intervenire subito, prima che si verifichino altre

L'associazione Salvaiciclisti Roma ha rilevato la velocità delle auto in transito lungo via Fiorentini, strada dove è stato ucciso un 18enne mentre attraversava Un sit in di protesta per chiedere nuove misure di sicurezza per via Filippo Fiorentini, a Verderocca. Dopo l'incidente dello scorso 31 gennaio nel quale ha perso la vita Mirco Garofano, ragazzo di 18 anni investito e uccio sul colpo da un automobilista, diverse associazioni di Roma hanno deciso di manifestare per esortare il Comune di Roma a intervenire su una strada che è già stata teatro di sinistri mortali. Un'arteria lungo la quale le auto sfrecciano, spesso, a velocità folli, come testimoniato dalle rilevazioni effettuate da Salvaiciclisti Roma.🔗 Leggi su Romatoday.it

