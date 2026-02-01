Questa mattina a Crans Montana si è aggravato il bilancio dell’incendio. Un ragazzo svizzero di 18 anni ha perso la vita per le ferite riportate nel rogo di un mese fa. Ora i morti sono 41. La comunità si stringe attorno ai familiari delle vittime, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

A un mese esatto di distanza dalla strage di Crans Montana, il bilancio dell’incendio si aggrava. Un ragazzo di 18 anni con cittadinanza svizzera è deceduto oggi a causa delle gravi lesioni provocate dal rogo. Il giovanissimo era ricoverato in ospedale a Zurigo, dove è morto dopo settimane di agonia. Una notizia che riaccende la rabbia e l’indignazione per quanto avvenuto la notte del 1° gennaio 2026. Ad oggi, quindi, sono 41 i ragazzi deceduti e 115 i feriti, come confermato dalla Procura del Canton Vallese. Dei deceduti, otto sono cittadini francesi, sei italiani, ventitré svizzeri, un belga, un portoghese, un rumeno e un turco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans Montana, il bilancio si aggrava: morto un 18enne svizzero, i morti ora sono 41

Approfondimenti su Crans Montana Incendio

Un giovane svizzero di 18 anni ha perso la vita nell’incidente di Crans-Montana.

Un nuovo decesso si aggiunge al bilancio della tragedia di Crans-Montana.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Crans-Montana, sale a 41 il bilancio delle vittime: 18enne muore dopo un mese di agonia

Ultime notizie su Crans Montana Incendio

Argomenti discussi: Crans-Montana, sale a 41 il bilancio delle vittime: 18enne muore dopo un mese di agonia; Crans-Montana, sale a 41 il bilancio delle vittime: 18enne morto dopo un mese di agonia; Crans Montana: Eleonora, sopravvissuta al rogo di Capodanno, mostra sui social il volto ustionato; Sale a 41 morti il bilancio di Crans-Montana, deceduto un 18enne svizzero.

Tragedia di Crans-Montana, sale a 41 il bilancio delle vittime: morto un 18enne svizzeroUn altro nome si aggiunge alla lunga lista dei morti causati dal terribile incendio avvenuto nella notte di San Lorenzo ... ilgiornale.it

Crans-Montana, sale a 41 il bilancio delle vittime: 18enne muore dopo un mese di agoniaSi aggrava il bilancio delle vittime della strage avvenuta a Capodanno nel locale Le Constellation nel Comune di Crans-Montana. La procura svizzera ha infatti annunciato un altro decesso: ... ilmattino.it

Le autorità svizzere hanno fatto sapere che un ragazzo di 18 anni è morto sabato in seguito alle gravi ferite riportate nell'incendio nel bar di Crans-Montana la notte di Capodanno x.com

La procura svizzera ha annunciato un altro decesso in seguito alla tragedia di Crans-Montana, portando il bilancio delle vittime a 41 e quello dei feriti a 115. Lo riporta l'agenzia svizzera Ats secondo cui un diciottenne svizzero ricoverato in ospedale a Zurigo, - facebook.com facebook