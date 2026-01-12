Lavoratore brindisino morto in un cantiere delle Olimpiadi | Cobas indice sit-in di protesta

Il sindacato Cobas di Brindisi ha annunciato un sit-in di protesta in memoria di Pietro Zantonini, il vigilante brindisino deceduto recentemente in un incidente sul cantiere delle Olimpiadi. L’evento mira a ricordare la sua figura e a sensibilizzare sulle condizioni di sicurezza sul lavoro. La manifestazione si svolgerà nelle prossime ore, sottolineando l’importanza di tutela e prevenzione per i lavoratori.

BRINDISI - Il sindacato Cobas di Brindisi organizza un sit-in in memoria del vigilante brindisino Pietro Zantonini, venuto a mancare prematuramente nei giorni scorsi sul luogo di lavoro. L'iniziativa si svolgerà venerdì 16 gennaio, a partire dalle ore 9, in piazza Santa Teresa.

Pietro Zantonini morto durante il turno di lavoro al freddo nel cantiere delle Olimpiadi, alla famiglia diceva: «Qui si gela» - Forse sarà sembrato un modo di dire, l'esclamazione di un uomo del sud poco abituato alle temperature ... ilgazzettino.it

Morto al freddo a Cortina: indagini in corso - Sul tavolo del pubblico ministero, Claudio Fabris – che sta coordinando le indagini per la morte del 55enne brindisino Pietro Zantonini avvenuta tra il 7e l’8 gennaio scorso a ... quotidianodipuglia.it

PIETRO ZANTONINI, MORIRE AL GELO La morte di Pietro Zantonini, 55enne vigilante brindisino, sarebbe passata sotto silenzio se non fosse stato per la denuncia della moglie e del figlio. Il lavoratore ha perso la vita a Cortina d’Ampezzo (Belluno), intorno al - facebook.com facebook

