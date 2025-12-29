Un viaggio nel Liberty romagnolo | ecco il calendario 2026 dedicato allo stile floreale

Il calendario Liberty 2026 propone un percorso annuale alla scoperta dello stile floreale del Liberty in Romagna. Attraverso le immagini di alcune delle più rappresentative architetture della regione, il calendario offre un’occasione per conoscere meglio l’eleganza e la ricchezza artistica di questa corrente stilistica, tra costa e entroterra. Un modo per apprezzare la bellezza e la storia del Liberty romagnolo, mese dopo mese.

Un anno da sfogliare, mese dopo mese, alla scoperta di una Romagna elegante e sorprendente. È questo l’obiettivo del calendario Liberty 2026, il nuovo progetto culturale che racconta lo stile Liberty attraverso alcune delle architetture più significative della regione, tra costa ed entroterra. Il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Un viaggio nel Liberty romagnolo: ecco il calendario 2026 dedicato allo stile floreale Leggi anche: Napoli, ecco il calendario ufficiale 2026: viaggio attraverso i luoghi che hanno segnato i 100 anni di storia azzurra Leggi anche: Cina: eredita’ della composizione floreale in stile Hui a Hefei Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il Borgo Romagnolo che sembra uscito da una fiaba: un viaggio tra storia e panorami mozzafiato - Se si pensa a un luogo in cui trascorrere le vacanze, una delle regioni più belle e che vengono subito alla mente per la grande capacità di soddisfare i gusti di tutti è senza dubbio l’Emilia Romagna, ... msn.com Capodanno in stile Liberty! Scopri con noi il Casinò di San Pellegrino Terme, un viaggio tra sogni, eleganza e Belle Epoque! Prenota la visita su https://www.orobietourism.com/casino-san-pellegrino-terme/ - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.