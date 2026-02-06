Vazza e Buglione presentano il Pasta Club al N’ata Luna

Questa sera il N’ata Luna apre le porte per il lancio del “Pasta Club”. Vazza e Buglione presentano un evento dedicato agli amanti della pasta, con piatti e incontri che puntano a mettere al centro la convivialità. La serata promette di essere un momento di scambio e gusto, con i partecipanti che potranno scoprire nuove proposte e condividere la passione per la cucina italiana.

La convivialità al centro della scena gastronomica con PASTA CLUB, l'evento che si terrà questa sera da N'ata Luna Restaurant.Protagonisti dell'appuntamento sono Vincenzo Vazza, chef resident del ristorante, e Roberto Buglione, titolare della Vineria La Posta di Grottaminarda.

