Vannacci Zaia | Ha capito di essere un corpo estraneo nella Lega Stefani | Nulla salus extra ecclesiam non c' è salvezza fuori dalla Chiesa

Zaia ha detto che Vannacci si rende conto di essere un corpo estraneo nella Lega. Stefani invece ha ribadito che non c’è salvezza fuori dalla Chiesa. La situazione tra i due sembra aperta a ulteriori sviluppi.

VENEZIA - Da Zaia, «Vannacci un corpo estraneo nella Lega», a Stefani: «Nulla salus extra ecclesiam. (non c'è salvezza fuori dalla Chiesa)». Un epilogo, l'uscita dell'ex generale dal Carroccio che sia l'ex che il nuovo governatore del Veneto davano per scontato. Stefani: «Nulla salus extra ecclesiam» Con questa citazione latina, non c'è salvezza fuori dalla Chiesa, il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, commenta le notizie su una imminente uscita dalla Lega dell'ex generale Roberto Vannacci. «Io mi occupo di amministrazione, del Veneto in particolare - ha aggiunto Stefani, vicesegretario leghista come Vannacci -, a chi mi chiede se dovrebbe dimettersi rispondo che credo che chi ricopre una carica grazie a un partito dovrebbe ricordarsi di quel movimento, e credo che comunque ognuno di noi prima o poi risponda delle proprie azioni davanti ai cittadini». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Da mesi Roberto Vannacci si avvicinava sempre di più a un addio.

