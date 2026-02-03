Vannacci lascia ufficialmente la Lega e si mette in proprio, senza più legami con il partito. Stefani commenta la sua decisione dicendo che si occupa di autonomia e che

Farwest, ecco il video dell'aggressione alla troupe a Torino. E Meloni riceve la giornalista Ci possiamo fidare di questa giustizia? Ingiustizia è fatta sulle violenze contro il poliziotto GUARDA (Agenzia Vista) Venezia, 03 febbraio 2026 "Nulla salus extra ecclesiam. Alla fine si è sempre verificato così. Io mi occupo però di autonomia e dei passi avanti che stiamo facendo in tal senso" così il presidente del Veneto Stefani ha commentato la fuoriuscita dalla Lega di Vannacci. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Farwest, ecco il video dell'aggressione alla troupe a Torino. E Meloni riceve la giornalista Ci possiamo fidare di questa giustizia? Ingiustizia è fatta sulle violenze contro il poliziotto GUARDA 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vannacci lascia la Lega, Stefani: "Nulla salus extra ecclesiam, io mi occupo di autonomia"

Approfondimenti su Vannacci Lega

Zaia ha detto che Vannacci si rende conto di essere un corpo estraneo nella Lega.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Vannacci Lega

Argomenti discussi: Alta tensione nella Lega. Vannacci ci lascia? Vediamo se ha coraggio; Lega, Vannacci verso l’addio. I sondaggisti: Vale il 2%. Ma Salvini prova a mediare; La Lega prova ad evitare lo 'strappo' con il generale Vannacci; Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio Futuro nazionale. L'addio alla Lega sembra a un passo, ma lui: Solo un simbolo.

Vannacci lascia la Lega: Proseguo per la mia strada da soloRoma – Inseguo un sogno, e vado lontano. Futuro nazionale. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l'Italia. Lo scrive sui suoi social Roberto Vannacci pubblicando il simbolo di Futuro nazio ... ilsecoloxix.it

Vannacci lascia la Lega, Salvini posta un vecchio video del generale sui social(LaPresse) Il leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto con un lungo messaggio pubblico dopo l’addio di Roberto Vannacci al partito, chiarendo le ragioni della rottura ... ilmattino.it

Il generale Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega e lancia “Futuro Nazionale”. Sui social il comunicato: “C’è destra e destra e l’unica che avrà qualcosa da dire sarà quella che saprà essere se stessa”. - facebook.com facebook

#Vannacci lascia la #Lega: proseguo la mia strada da solo, Futuro Nazionale è realtà x.com