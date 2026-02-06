Vannacci lascia il centrodestra | l’episodio che segnala l’endemica crisi del partito

Vannacci ha deciso di lasciare il centrodestra. La sua scelta ha sorpreso molti e mette in luce le difficoltà interne al fronte di Meloni. L’addio del deputato rappresenta un segnale di una crisi che si fa sempre più evidente nel partito. La sua uscita apre una nuova fase, con tensioni e divisioni che sembrano difficili da superare.

**Il centrodestra in crisi: l’addio di Vannacci segnala la prima crepa nel fronte di Meloni** È un episodio che ha colpito il centrodestra italiano con un colpo di scena. Roberto Vannacci, il leader della Lega, si è dimesso da parte del gruppo politico guidato da Giorgia Meloni, in un momento in cui il partito sembra ormai non più in grado di trattenere l’unione tra il movimento di destra e le forze tradizionalmente consolidate. L’operazione, avvenuta in piena estate 2026, ha lanciato un’allarme politico tra i leader del centrodestra: Matteo Renzi, in un’intervista al * della Sera*, ha definito l’uscita di Vannacci “la prima crepa” nel fronte del centrodestra, un’operazione che pone in evidenza la frattura tra il movimento di destra e il governo Meloni, e che potrebbe influenzare il futuro della coalizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Vannacci Centrodestra

Roberto Vannacci presenta il suo nuovo partito, Futuro Nazionale, e spiega che sarà un interlocutore naturale del centrodestra.

La polemica su Vannacci non si placa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Vannacci Centrodestra

Argomenti discussi: Il generale Vannacci lascia la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtà; Vannacci lascia la Lega: Proseguo la mia strada da solo. Salvini: Deluso e amareggiato; Vannacci lascia la Lega, Meloni può accoglierlo in coalizione ma per Renzi rischia di perdere le elezioni; Sondaggio YouTrend, a chi potrebbe togliere voti Vannacci nel centrodestra? I DATI.

Vannacci lascia, Salvini soffre. Ma il governo (pro Kyiv) no. Parla MassiddaC’eravamo tanto amati. Sì, questa era facile. Un addio che pesa più di una scissione formale e che apre uno spazio politico ancora tutto da misurare. L’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega non è solo ... formiche.net

Vannacci lascia la Lega, Meloni può accoglierlo in coalizione ma per Renzi rischia di perdere le elezioniMatteo Renzi è intervenuto sulla notizia di Roberto Vannacci che lascia la Lega, il leader Iv ha lanciato una sua teoria sulle future elezioni ... virgilio.it

"Se il taxi cambia direzione, scendo" Vannacci lascia la Lega e lancia Futuro Nazionale. Il racconto di Emanuela Pala facebook

Vannacci lascia la Lega, Salvini: "Ho il difetto di fidarmi delle persone" #ottoemezzo x.com