Futuro Nazionale Vannacci | Il mio partito naturale interlocutore del centrodestra

Roberto Vannacci presenta il suo nuovo partito, Futuro Nazionale, e spiega che sarà un interlocutore naturale del centrodestra. In un’intervista, Vannacci replica a Matteo Salvini e conferma l’intenzione di portare avanti un progetto che si colloca all’interno dello schieramento di destra.

Roberto Vannacci replica a Matteo Salvini e svela il suo nuovo partito, Futuro Nazionale. “Un partito come quello che mi approccio a fondare è interlocutore naturale del centrodestra. Io non so chi siano i miei elettori, Youtrend presentava qualcosa che non esiste al 4%, mica male per qualcosa che non esiste. L’unica cosa a cui dobbiamo essere fedeli sono i nostri valori. La Remigrazione è uno dei punti, ma l’identità del popolo e la conservazione dell’identità occidentale è il fulcro del programma”, ha detto l’eurodeputato durante una conferenza stampa a Modena. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, sale subito nei sondaggi.

Il partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, debutta nei sondaggi con il 4%.

