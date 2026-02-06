Vannacci in tilt sul marchio già depositato da altri ma insiste | lo useremo finché non ce lo vietano

La scelta del generale Roberto Vannacci di usare il marchio “Futuro Nazionale” sta creando qualche problema. Il logo è già stato depositato da altri, ma Vannacci insiste nel volerlo usare comunque, almeno finché non ci sarà un divieto ufficiale. La situazione resta in fermento e ancora non si sa come finirà.

È alta la confusione dalle parti del team di Roberto Vannacci sul marchio “Futuro Nazionale” scelto dal generale per la sua nuova formazione politica dopo l’addio alla Lega. Ieri il presidente dell’associazione politico-culturale Mondo al contrario, Guido Giacometti, ha inviato una comunicazione a tutti i team del generale invitandoli “a non utilizzare il nome e il simbolo, né sui social network (Facebook, Instagram, X, eccetera), né in altre forme di comunicazione pubblica o privata riconducibili all’associazione o ai singoli soci”, precisando “che il partito non è, allo stato attuale, formalmente costituito; il simbolo risulta registrato ed è pertanto tutelato; solo gli organi dirigenti del partito, una volta ufficialmente insediati, potranno autorizzare l’uso del simbolo, definendo tempi, modalità e soggetti legittimati”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Vannacci accelera con il deposito del marchio 'Futuro Nazionale', alimentando le speculazioni su una sua possibile nuova formazione politica di estrema destra.

Vannacci ha depositato un marchio che suggerisce l’intenzione di creare un nuovo soggetto politico, nonostante le tensioni interne.

