Vannacci accelera depositato marchio ‘Futuro Nazionale’

Vannacci accelera con il deposito del marchio 'Futuro Nazionale', alimentando le speculazioni su una sua possibile nuova formazione politica di estrema destra. La sua mossa segnala un passo deciso in un contesto di crescente interesse e attenzione pubblica, con effetti che potrebbero influenzare gli equilibri politici nazionali.

(Adnkronos) – Si muove il generale Roberto Vannacci. Il tam-tam di queste ultime settimane, con le indiscrezioni su un possibile addio alla Lega dell'ex capo della Folgore, pronto a dar vita a una nuova forza di estrema destra, sta diventando sempre più insistente, con rumors provenienti dalla Toscana, dove lo stesso Vannacci risiede. Le voci.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

