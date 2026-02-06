Vannacci il giurista | Può usare il simbolo Futuro nazionale Il vecchio marchio non è stato rinnovato

Roberto Vannacci potrà usare il simbolo di Futuro Nazionale. Il giurista ha confermato che il vecchio marchio non è stato rinnovato, quindi il partito può adottarlo senza problemi. La nascita della nuova formazione politica di Vannacci, dopo il divorzio dalla Lega, resta ancora in fase di definizione, ma le difficoltà non sembrano mancare.

Futuro Nazionale, la nuova formazione politica di Roberto Vannacci dopo il divorzio dalla Lega non è ancora nata ma il parto si preannuncia travagliato. L'utilizzo del simbolo è oggetto di una diatriba, giuridica prima che politica, visto che un marchio con la stessa dicitura è stato già presentato ufficialmente e depositato nel 2010 presso l'Ufficio marchi e brevetti della Camera di Commercio di Teramo (oggi del Gran Sasso d'Italia) da Riccardo Mercante, ex consigliere regionale del Movimento Cinquestelle morto in un incidente stradale il 16 settembre del 2020. Carte alla mano, dunque, solo gli eredi di Mercante, ovvero la moglie e i figli, sarebbero legittimati a usarlo, non necessariamente in una competizione elettorale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

