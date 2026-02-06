Vannacci e il suo partito | finanziamenti nascosti e contributi alla moglie

Roberto Vannacci sta costruendo un nuovo partito, ma ci sono già molte ombre. Dai primi riscontri, emergono finanziamenti nascosti e contributi che sarebbero arrivati anche alla moglie. La sua figura, molto discussa, si intreccia con una rete di influenze che coinvolge rapporti internazionali. La vicenda si infittisce man mano che si approfondisce il quadro delle sue finanze e delle sue connessioni.

**Un partito in costruzione, con finanziamenti segreti e un’eredità di connessioni nascoste.** È questo il quadro che emerge dal nuovo movimento politico guidato da Roberto Vannacci, il cui nome è ormai sinonimo di scontro, di razzismo e di una politica che si muove all’ombra di un’ampia rete di influenze interne e internazionali. Secondo quanto emerso da fonti investigative, il partito, ancora in fase embrionale, ha cominciato a ricevere contributi significativi – non soltanto in termini di denaro, ma anche di sostegno strategico – provenienti da fonti poco note o addirittura top secret. E non è soltanto l’attivismo politico a preoccupare.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Vannacci Partito

Roberto Vannacci lascia la Lega, il partito nel quale era stato eletto alle Europee con oltre 500mila voti.

Vannacci, vicesegretario della Lega, si avvicina a un modello simile a quello di Grillo, ma con alcune differenze.

Ultime notizie su Vannacci Partito

Argomenti discussi: Salvini su Vannacci: un ingrato, suo posto in Ue è della Lega. La replica del generale: il traditore è lui; Il Futuro nazionale del generale Vannacci. Simbolo depositato, ora Salvini è avvisato; Vannacci esce dalla Lega, Monica: Il team piacentino è al suo fianco; Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio Futuro nazionale. L'addio alla Lega sembra a un passo, ma lui: Solo un simbolo.

Pozzolo rinasce con Vannacci e la spara grossa: Può essere il Charles de Gaulle italiano. FdI? Ha tradito i suoi principiL'ex deputato FdI condannato per lo sparo di Capodanno aderisce a Futuro Nazionale: Vannacci è la destra ribelle che manca ... ilfattoquotidiano.it

Vannacci e i suoi seguaci: chi va, chi resta e chi aspettaDopo l'addio alla Lega del generale, i suoi fedelissimi stanno capendo cosa fare. Emanuele Pozzolo, ex FdI e oggi misto, ha già deciso: Vannacci può essere il Charles de Gaulle italiano. In attesa R ... ilfoglio.it

Vannacci, Lega in Abruzzo: partito compatto con Salvini In Abruzzo, al momento, ha aderito il sindaco di Notaresco facebook

#FuturoNazionale, il partito dell'ex generale #Vannacci, è già un mix di vecchi politici e seconde file pronte a cambiare casacca. E la destra guarda il progetto con sospetto... x.com