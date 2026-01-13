Vannacci, vicesegretario della Lega, si avvicina a un modello simile a quello di Grillo, ma con alcune differenze. In attesa di creare un suo partito, organizza spettacoli teatrali a pagamento, con biglietti da 25 euro per poltrone VIP. Questa iniziativa rappresenta un modo per mantenere visibilità e coinvolgere il pubblico, pur senza ancora formalizzare una propria formazione politica.

Vannacci come Beppe Grillo (ma al contrario): sì dà al teatro e costa 25 euro (poltrona vip). In attesa di fare il suo partito, il vicesegretario della Lega, si inventa il comizio-spettacolo a pagamento. Si chiama “ Roberto Vannacci - il mondo al contrario II- Remigrazione ” e va in scena giovedì 15 marzo a Montecatini, Teatro Verdi. I biglietti si possono acquistare su Ticket One. Basta andare sulla piattaforma. La poltronissima vip costa 25 euro mentre la poltronissima si acquista a soli 21 euro. C’è pure la locandina (sui social del generale) con tanto di invito: “Una prima originale e fuori dagli schemi, pensata per animare un pomeriggio domenicale di quasi primavera, con riflessioni e considerazioni sul nostro presente e sul futuro che vogliamo”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Vannacci come Grillo. In attesa di fare il suo partito, si inventa il comizio a teatro (e a pagamento)

Leggi anche: La Lega commissaria Vannacci: i suoi team non potranno più fare politica nel partito

Leggi anche: Lega, Vannacci organizza il contro-tour in Veneto: diserta il comizio dei leader per il candidato Alberto Stefani

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Vannacci come Grillo. In attesa di fare il suo partito, si inventa il comizio a teatro (e a pagamento) - Il generale, vicesegretario della Lega, lancia il suo spettacolo al Teatro Verdi di Montecatini per parlare di remigrazione. ilfoglio.it