Vannacci | Avanti con il logo Futuro Nazionale finché non è vietato

Vannacci ha ribadito che continuerà a usare il logo di Futuro Nazionale finché non ci sarà un divieto ufficiale. “Se non è vietato, lo usiamo,” ha detto, senza esitazioni. La questione resta aperta e molto discussa tra le fila del partito.

ROMA – "Finché non c'è nulla di diverso, continueremo a usare il simbolo. Se non c'è nulla di vietato si può usare". Così Roberto Vannacci risponde all'Ansa in merito all'uso del simbolo del suo movimento 'Futuro Nazionale'.

