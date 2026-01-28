La Lega si trova al centro di una nuova polemica dopo la decisione di Vannacci di depositare un logo con il nome

Si accendono i riflettori sul «caso Vannacci» all’interno della Lega, mentre emerge il simbolo di quello che potrebbe diventare un nuovo soggetto politico legato al generale ed europarlamentare Roberto Vannacci. Il logo depositato presso l’Ufficio brevetti dell’Unione europea il 24 gennaio è costituito dalla scritta «Futuro Nazionale» in campo blu e caratterizzato da una fiamma tricolore stilizzata. Potrebbe essere il marchio di una nascente forza di estrema destra. Vannacci ha ridimensionato: «Il logo di Futuro Nazionale è solo un simbolo, come il Mondo al contrario». La notizia si inserisce in un clima di crescente dibattito interno al Carroccio, dopo la recente kermesse in Abruzzo organizzata da Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Vannacci deposita il logo ecco «Futuro Nazionale»

Approfondimenti su Futuro Nazionale

Vannacci ha depositato il nuovo logo “Futuro Nazionale”, segnando un possibile passo verso una nuova formazione politica.

Ultime notizie su Futuro Nazionale

