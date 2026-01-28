Vannacci deposita il logo ecco Futuro Nazionale

Da cms.ilmanifesto.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega si trova al centro di una nuova polemica dopo la decisione di Vannacci di depositare un logo con il nome

Si accendono i riflettori sul «caso Vannacci» all’interno della Lega, mentre emerge il simbolo di quello che potrebbe diventare un nuovo soggetto politico legato al generale ed europarlamentare Roberto Vannacci. Il logo depositato presso l’Ufficio brevetti dell’Unione europea il 24 gennaio è costituito dalla scritta «Futuro Nazionale» in campo blu e caratterizzato da una fiamma tricolore stilizzata. Potrebbe essere il marchio di una nascente forza di estrema destra. Vannacci ha ridimensionato: «Il logo di Futuro Nazionale è solo un simbolo, come il Mondo al contrario». La notizia si inserisce in un clima di crescente dibattito interno al Carroccio, dopo la recente kermesse in Abruzzo organizzata da Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

vannacci deposita il logo ecco futuro nazionale

© Cms.ilmanifesto.it - Vannacci deposita il logo ecco «Futuro Nazionale»

Approfondimenti su Futuro Nazionale

Vannacci deposita il nuovo logo “Futuro nazionale”: l’addio a Salvini sembra più vicino

Vannacci ha depositato il nuovo logo “Futuro Nazionale”, segnando un possibile passo verso una nuova formazione politica.

Vannacci deposita il nuovo logo “Futuro nazionale”: l’addio a Salvini sembra più vicino

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Futuro Nazionale

Argomenti discussi: Vannacci deposita marchio Futuro nazionale. È solo un simbolo; Vannacci deposita marchio 'Futuro nazionale', 'E' solo un simbolo'; Vannacci deposita il marchio 'Futuro Nazionale'; Vannacci deposita il marchio di Futuro Nazionale.

Vannacci deposita il nuovo logo Futuro nazionale: l’addio a Salvini sembra più vicinoVannacci si preparare a salutare la Lega e per proporre una sua lista alle prossime elezioni politiche? Il generale assicura di no, ma il nuovo marchio ... fanpage.it

vannacci deposita il logoVannacci deposita il marchio Futuro Nazionale e agita la LegaAGI - Un' ala tricolore, su sfondo blu, sormontata dalla scritta 'Futuro Nazionale', in bianco, sotto la scritta gialla 'Vannacci'. È questo il logo, depositato il 24 gennaio scorso, da Roberto Vannac ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.