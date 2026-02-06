Vannacci tira dritto | Avanti con il logo Futuro Nazionale finché non è vietato

Vannacci non si ferma e continua a usare il logo di Futuro Nazionale. Non ha intenzione di cambiare simbolo finché nessuno gli dice che è vietato. “Finché non c’è nulla di diverso, continueremo a usare il logo”, ripete. La scelta del simbolo resta quindi in piedi, nonostante le polemiche e le richieste di cambiare. Per ora, Vannacci tira dritto e non sembra intenzionato a fare marcia indietro.

«Finché non c'è nulla di diverso, continueremo a usare il simbolo. Se non c'è nulla di vietato si può usare». Tira dritto Roberto Vannacci in merito all'uso del simbolo del suo movimento Futuro Nazionale. Rispondendo all' Ansa, l'ex generale ha messo a tacere le polemiche delle ultime ore circa il nome e il logo del suo partito. C'è un però. Marina Caprioni, vedova di Riccardo Mercante e titolare del marchio Futuro Nazionale, non ha alcuna intenzione di cederglielo. «Non mi piace proprio», dice al Fatto Quotidiano. L'ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Abruzzo, come Open ha ricostruito, lo ha registrato 15 anni fa.

