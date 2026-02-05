La destra estrema tedesca di Alternative für Deutschland sta ampliando la sua influenza in Europa. I partiti e i movimenti vicini al filo putiniano crescono di numero e di consensi, spostando l’attenzione su una rete politica che si rafforza in diversi paesi. Vannacci si trova nel mezzo di questa dinamica, che ora si estende oltre i confini italiani.

Alternative für Deutschland e la galassia di partiti e movimenti politici che, accomunati dal filo putinismo, hanno aumentato raggio d’azione e consenso. Sono i contorni europei di Roberto Vannacci e della sua nuova creatura politica. Del resto il rapporto del generale con la delegazione della Lega è stato sempre ai minimi termini, anche prima dell’ addio. E non è andata meglio con i Patrioti, la famiglia europea in cui milita il partito di Matteo Salvini: quando Vannacci fu proposto alla vicepresidenza del gruppo in tanti si opposero. I francesi guidati da Jordan Bardella in primis, irritati dalle numerose provocazioni e dalla teoria della remigrazione del generale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dai tedeschi di AfD all’ultradestra dell’Est: la tela di Vannacci in Europa

Approfondimenti su AfD Germania

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su AfD Germania

Argomenti discussi: Spie di Putin in Germania? Se AfD resta inaffondabile; Germania, Unione e AfD pari nei sondaggi: non accadeva da mesi; La trazione a destra della scissione Vannacci: Il traditore è un altro; Raduno neonazista alle porte di Berlino imbarazza i leader di AfD.

La remigrazione che piace all’estrema destra tedesca e italianaC'è una linea comune che unisce l'estrema destra in Italia a quella in Germania: il tema della remigrazione fa da collante tra le frange più sovraniste e ultranazionaliste dei due Paesi. www1.wdr.de

Perfino per AfD Martin Sellner è troppo estremista (almeno sulla carta)Il partito ha vietato ai suoi parlamentari di invitare il nazionalista austriaco ai propri eventi perché è considerato apertamente ostile alla Costituzione tedesca. Fatta la legge trovato l’inganno: o ... editorialedomani.it

Il modello è l'Afd tedesca. Con l'obiettivo di diventare l'apostolo del trumpismo in Italia e in Europa. Meloni è preoccupata. «Un assist per il Campo Largo. La sinistra unita può vincere le prossime elezioni» facebook

Il modello è l'Afd tedesca. Con l'obiettivo di diventare l'apostolo del trumpismo in Italia e in Europa. Meloni è preoccupata. «Un assist per il Campo Largo. La sinistra unita può vincere le prossime elezioni» x.com