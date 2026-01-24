Roberto Vannacci quasi fuori dalla Lega | Ora un’Afd all’italiana

Roberto Vannacci, ex generale, sembra prossimo a lasciare la Lega e a sviluppare una formazione politica ispirata all’Afd tedesca, adattata al contesto italiano. Non parteciperà al raduno della Lega in Abruzzo, segnando un possibile passo verso un nuovo percorso politico. La sua scelta riflette un cambio di orientamento e l’intenzione di proporre un’ulteriore proposta ideologica nel panorama politico nazionale.

L’ex generale Roberto Vannacci non ci sarà al raduno della Lega in Abruzzo. Perché si prepara a lanciare la sua Afd all’italiana. L’eurodeputato nell’ultimo anno ha girato l’Italia da Nord a Sud. Picchiando duro su temi come la remigrazione. E ha investito il suo tempo per creare il suo esercito. Ora, scrive il Corriere della Sera, dovrà però lasciare la Lega. E trovare qualche compagno di viaggio. E il fatto che un deputato a lui vicino, Domenico Furgiuele, abbia organizzato un convegno alla Camera con Casapound può essere un indizio sui compagni di viaggio. Siamo pronti!. Anche i fedelissimi del generale in pensione non lo negano più: «Siamo pronti.🔗 Leggi su Open.online

Argomenti discussi: Sulle armi all'Ucraina la Lega rischia la scissione; Salvini gela Vannacci: Fuori dal partito c’è solo il deserto.

"Se non sei al tavolo, sei nel menù". Roberto Vannacci sceglie una frase fatta per aprire, davanti ai cronisti, la sua serata al Teatro Comunale di Ventimiglia.