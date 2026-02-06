Vangelo del 6 febbraio 2026 | Erode fa uccidere Giovanni Il Battista

Il 6 febbraio 2026, il Vangelo ci racconta di un episodio drammatico: Erode ordina di uccidere Giovanni il Battista. Don Luigi Maria Epicoco invita a riflettere su questa storia, che ancora oggi ci mette di fronte alle scelte difficili e alle conseguenze delle azioni. La narrazione ci ricorda quanto può essere fragile la vita e quanto sia importante ascoltare la voce della coscienza.

Meditiamo il Vangelo del 6 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Il Vangelo odierno ci mostra la parte oscura del potere, ossia quella di un re diviso tra la coscienza che fa rumore e un giuramento. Un giuramento che lo mette alle strette. La morte di Giovanni è l’uccisione della verità ed Erode cede al punto di vista degli uomini. La Parola ci mostra il prezzo del silenzio e del come ci si faccia governare dalla paura, fino a sacrificare la giustizia. In quel tempo, il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

IL VANGELO DI OGGI : VENERDI' 6 FEBBRAIO 2026

