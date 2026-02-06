Vangeli e Sculture | Antonio Del Donno a L’Aquila – Città della Cultura 2026

L'Aquila si prepara ad accogliere Vangeli e Sculture, una mostra dedicata ad Antonio Del Donno (Benevento, 1927–2020), tra le figure più rilevanti dell'arte contemporanea italiana del Novecento. L'esposizione, ospitata negli spazi di Palazzo Ciccozzi, si inserisce nel programma ufficiale delle celebrazioni per L'Aquila – Città della Cultura 2026 e sarà visitabile dal 9 al 28 febbraio 2026. La mostra presenta una selezione di 20 opere che attraversano oltre trent'anni di produzione dell'artista, dagli anni Settanta ai primi Duemila, offrendo una lettura intensa e coerente della sua ricerca sul rapporto tra parola, segno e identità contemporanea.

