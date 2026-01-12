L’Aquila accende il 2026 | città in fermento per l’inaugurazione dell’Anno della Cultura

L’Aquila si prepara a inaugurare il 2026 con l’Anno della Cultura, un evento che coinvolge tutta la città. Sono in corso i preparativi per le cerimonie ufficiali con la partecipazione del Presidente Mattarella e attività pubbliche che includono spettacoli, musica e installazioni luminose. Un momento di valorizzazione culturale e sociale, volto a rafforzare il ruolo della città come centro di incontro e innovazione nel panorama italiano.

L'Aquila - Partono gli allestimenti per l'Anno della Cultura 2026: cerimonia istituzionale con Mattarella e, dal pomeriggio, spettacoli diffusi, luci, musica e partecipazione collettiva. Sono entrate nel vivo a L'Aquila le operazioni di allestimento per la giornata inaugurale dell'Anno della Cultura 2026, fissata per sabato 17 gennaio. La città si prepara ad accogliere un evento articolato e simbolico, pensato per unire il momento istituzionale del mattino a una lunga sequenza di iniziative culturali e artistiche che animeranno il centro storico fino a sera. In apertura è attesa la presenza del Sergio Mattarella, protagonista della cerimonia ufficiale che segnerà l'avvio formale del programma.

