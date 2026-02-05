Gli antifascisti giocano col fuoco | fiamme e vernice contro la sede di FdI della Garbatella video

Gli antifascisti hanno lanciato vernice e appiccato fuoco contro la sede di Fratelli d’Italia nella zona della Garbatella a Roma. L’episodio è avvenuto dopo gli scontri tra antagonisti a Torino e ha portato paura e tensione in città. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma i danni sono stati ingenti e il rischio di incidenti gravi c’è stato. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire chi ci sia dietro questo gesto e cosa abbia spinto gli aggressori a compiere un atto così violento.

Dopo gli scontri degli antagonisti a Torino, l'odio antifascista è arrivato anche a Roma, con un episodio gravissimo che avrebbe potuto provocare una tragedia. Verso le 20.45 di mercoledì sera, due persone incappucciate hanno tentato di dare fuoco a un manifesto affisso sul muro della sede di Fratelli d'Italia e Gioventù nazionale alla Garbatella. Nel video della telecamera di sicurezza, si vedono i due individui a volto coperto: uno di loro tira fuori una bomboletta da cui escono delle fiamme. Era stata modificata poco prima con un accendino. La mattina, i giovani militanti hanno ritrovato il muro del circolo imbrattato da scritte rosse come "Fasci di m*da", firmate falce e martello rigorosamente dello stesso colore.

