Vandalismo in campo | bombe carta distruggono spogliatoio alliega gravità dell’episodio

Da ameve.eu 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte tra lunedì 5 e martedì 6 febbraio, il campo di Longano a Sedico è stato preso di mira da vandali. Intorno alle 22, alcuni sconosciuti hanno lanciato bombe carta e distrutto lo spogliatoio. Il gesto ha causato danni importanti e solleva di nuovo il problema della sicurezza negli impianti sportivi della zona. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio mette in allarme le autorità e i gestori del campo.

Il campo da calcio di Longano, a Sedico, è stato bersaglio di un nuovo raid di vandali. La notte di lunedì 5 febbraio, intorno alle 22.35, un’esplosione ha distrutto la casetta-spogliatoio, provocando un foro nella parete della struttura. Le immagini della zona, subito dopo l’episodio, mostrano un’area devastata, con pezzi di materiale plastico e metallo sparsi sul suolo. Il colpo è stato forte, eppure non è stato uno scherzo: è stato un atto di vandalismo, con un impatto ben più grave rispetto alle usuali bricolage. La struttura, ormai da tempo bersaglio di attacchi, è stata colpita con una forza tale che ha causato danni rilevanti alla struttura principale, con conseguenze non soltanto fisiche, bensì anche simboliche.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

