Ferocia Askatasuna | martellate all' agente e bombe carta Il grido dell' imam | È l' Italia migliore

Questa mattina a Torino, la polizia ha affrontato una vera e propria guerriglia urbana durante una manifestazione. agenti sono stati colpiti con martellate, e sono state lanciate bombe carta. La città si è riempita di camionette, idranti e caschi, mentre i manifestanti hanno mostrato il loro volto più violento fin dalle prime ore. La situazione è diventata difficile da controllare, con scene di caos che hanno preso il centro della città.

Guerra urbana a Torino. Caschi, idranti, camionette che impazzano per la città. Non per un'emergenza improvvisa ma per una manifestazione che sin dalle prime ore mostra il suo vero volto. Le bandiere dei Carc, quelle dell'Api di Mohammad Hannoun, quelle dei Giovani palestinesi, quelle delle varie sigle antagoniste, quelle dei No Tav e quella della Gen Z, che sceglie ancora il teschio di One Piece, si mischiano davanti alla stazione di Porta Nuova. L'odore che pervade la città sa di cannabis. In aria sventolano tante falci e martelli, di vari tipi. La prova di forza contro lo Stato inizia. La prima parte del corteo, quasi piratesca, è riservata alla solidarietà a Mohammad Hannoun e agli altri finiti in carcere nell'inchiesta sulla "cellula italiana" di Hamas.

