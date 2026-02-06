Van Aert sembra più vicino al rientro rispetto a Vingegaard. Il belga, che si era fatto male a inizio anno in un incidente di ciclocross, sta facendo grandi passi avanti e potrebbe tornare già a fine mese, forse anche per il Giro di Andalucia. Intanto, il danese rimanda il suo debutto, ancora alle prese con gli effetti di una caduta e di un malanno.

Roma, 6 febbraio 2026 – Per un Jonas Vingegaard che si ferma ai box, rimandando il debutto stagionale che sarebbe stato previsto per l' UAE Tour 2026 (in programma dal 16 al 22 febbraio ) c'è un Wout Van Aert che fa passi da gigante verso il pieno recupero dopo un problema ben più serio di quello che sta affliggendo il compagno di squadra: per il danese pesano i postumi di una caduta in un allenamento a Malaga per scappare da un fan molesto e un successivo malanno, mentre il belga a inizio anno aveva rimediato la frattura di una caviglia nella gara di ciclocross di Mol. Dalle ipotesi più funeste che ipotizzavano uno stop addirittura di 3 mesi si è passati al sospiro di sollievo comunicato proprio dai piani altissimi della Visma-Lease a Bike. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Van Aert, come sta il belga. Niermann: “Potrebbe debuttare già a fine mese”

Wout van Aert si trova attualmente in fase di recupero dopo l’intervento chirurgico alla caviglia, effettuato ieri, 3 gennaio, a seguito della frattura rimediata a Mol durante la quinta tappa di Exact Cross 2025-2026.

Durante la quinta tappa del circuito Exact Cross 2025-2026, Wout van Aert ha subito una caduta che gli ha causato un forte gonfiore alla caviglia.

Van Aert, come sta il belga. Niermann: Potrebbe debuttare già a fine meseIl direttore sportivo della Visma-Lease a Bike, fissa la data della possibile prima gara dopo il guaio alla caviglia: Il 28 febbraio potrebbe correre la Omloop Het Nieuwsblad ... sport.quotidiano.net

VAN AERT. «VAN DER POEL IL PIU' FORTE DI SEMPRE. RITIRO? SPERO DI NO, VOGLIO SFIDARLO ANCORA»Il danese Tobias Lund Andresen ha vinto la Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race disputata con partenza e arrivo a Geelong sulla distanza di 182 chilometri. L'atleta della Decathlon CMA CGM Team, ... tuttobiciweb.it

Visma|Lease a Bike optimistic on Wout van Aert's recovery; training well in Sierra Nevada with Affini and Piganzoli. A late-February return could be at Omloop Nieuwsblad Feb 28 or Kuurne-Bruxelles-Kuurne Mar 1. x.com

