Come sta Wout van Aert? Focus sui tempi di recupero del belga
Wout van Aert si trova attualmente in fase di recupero dopo l’intervento chirurgico alla caviglia, effettuato ieri, 3 gennaio, a seguito della frattura rimediata a Mol durante la quinta tappa di Exact Cross 2025-2026. Il ciclista belga si sta concentrando sulla riabilitazione, con tempi di recupero ancora da definire, per poter tornare presto alle competizioni.
Adesso Wout van Aert può pensare alla riabilitazione. Nella giornata di ieri, sabato 3 gennaio, il ciclista belga si è sottoposto all’intervento chirurgico programmato a seguito della frattura alla caviglia rimediata a Mol venerdì in occasione della quinta tappa valida per il circuito Exact Cross 2025-2026. Un’operazione perfettamente riuscita, così come comunicato attraverso i canali del Team Visma-Lease a Bike. “ L’intervento è riuscito. Ora Wout inizierà la convalescenza “, queste le parole telegrafiche rilasciate dalla squadra del fiammingo, ritrovatosi a fare i conti con un infortunio che lo ha costretto a chiudere anzitempo la stagione di ciclocross, puntando l’obiettivo sulle Classiche in programma la prossima primavera. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Ciclocross, infortunio a Wout van Aert: il belga soffre di un forte gonfiore alla caviglia
Leggi anche: Wout van Aert svela il calendario del ciclocross: quando i duelli con van der Poel? Cinque sfide da urlo
“Van Aert ha la caviglia gonfia, servono accertamenti in ospedale”: le condizioni di Wout; Ciclocross, infortunio a Wout van Aert: il belga soffre di un forte gonfiore alla caviglia; Visma|Lease a Bike, preoccupazione per le condizioni di Wout Van Aert: È in ospedale, la caviglia gli fa molto male; Van Aert, frattura e operazione alla caviglia.
Come sta van Aert dopo la caduta nella gara di Mol durante la sfida a van der Poel: "Caviglia gonfia, servono accertamenti in ospedale" - Il crossista belga, ritiratosi durante la gara di Mol, ha rimediato una distorsione alla caviglia ... eurosport.it
VAN AERT OPERATO: TUTTO OK, ORA PUO' PENSARE AL RECUPERO - Raimondo Scimone, uno degli agenti più conosciuti e apprezzati nel mondo del ciclismo, piange la scomparsa di papà Mario, venuto a mancare all’età di 91 anni nel primo giorno di questo 2026. tuttobiciweb.it
Ciclocross, infortunio a Wout van Aert: il belga soffre di un forte gonfiore alla caviglia - L'incidente occorso a Wout van Aert nel corso della quinta tappa del circuito Exact Cross 2025- oasport.it
Wout Van Aert è stato operato oggi per la frattura alla caviglia che si è procurato ieri cadendo sulla neve a Mol. - facebook.com facebook
Visma | Lease a Bike, i possibili tempi di recupero di Wout Van Aert: “La sua campagna delle classiche potrebbe non essere compromessa” x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.