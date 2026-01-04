Wout van Aert si trova attualmente in fase di recupero dopo l’intervento chirurgico alla caviglia, effettuato ieri, 3 gennaio, a seguito della frattura rimediata a Mol durante la quinta tappa di Exact Cross 2025-2026. Il ciclista belga si sta concentrando sulla riabilitazione, con tempi di recupero ancora da definire, per poter tornare presto alle competizioni.

Adesso Wout van Aert può pensare alla riabilitazione. Nella giornata di ieri, sabato 3 gennaio, il ciclista belga si è sottoposto all’intervento chirurgico programmato a seguito della frattura alla caviglia rimediata a Mol venerdì in occasione della quinta tappa valida per il circuito Exact Cross 2025-2026. Un’operazione perfettamente riuscita, così come comunicato attraverso i canali del Team Visma-Lease a Bike. “ L’intervento è riuscito. Ora Wout inizierà la convalescenza “, queste le parole telegrafiche rilasciate dalla squadra del fiammingo, ritrovatosi a fare i conti con un infortunio che lo ha costretto a chiudere anzitempo la stagione di ciclocross, puntando l’obiettivo sulle Classiche in programma la prossima primavera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come sta Wout van Aert? Focus sui tempi di recupero del belga

Leggi anche: Ciclocross, infortunio a Wout van Aert: il belga soffre di un forte gonfiore alla caviglia

Leggi anche: Wout van Aert svela il calendario del ciclocross: quando i duelli con van der Poel? Cinque sfide da urlo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

“Van Aert ha la caviglia gonfia, servono accertamenti in ospedale”: le condizioni di Wout; Ciclocross, infortunio a Wout van Aert: il belga soffre di un forte gonfiore alla caviglia; Visma|Lease a Bike, preoccupazione per le condizioni di Wout Van Aert: È in ospedale, la caviglia gli fa molto male; Van Aert, frattura e operazione alla caviglia.

Come sta van Aert dopo la caduta nella gara di Mol durante la sfida a van der Poel: "Caviglia gonfia, servono accertamenti in ospedale" - Il crossista belga, ritiratosi durante la gara di Mol, ha rimediato una distorsione alla caviglia ... eurosport.it