Ciclocross infortunio a Wout van Aert | il belga soffre di un forte gonfiore alla caviglia
Durante la quinta tappa del circuito Exact Cross 2025-2026, Wout van Aert ha subito una caduta che gli ha causato un forte gonfiore alla caviglia. L’incidente ha suscitato preoccupazioni tra appassionati e addetti ai lavori, evidenziando le sfide e i rischi legati al ciclocross. Restano da valutare le condizioni del campione belga e l’eventuale impatto sulla sua partecipazione futura alle competizioni.
La caduta, l’infortunio e la preoccupazione. L’incidente occorso a Wout van Aert nel corso della quinta tappa del circuito Exact Cross 2025-2026 di ciclocross sta tenendo in apprensione – e non poco – il mondo del ciclismo. In merito a quanto accaduto al belga, sotto la neve a Mol mentre era in lotta con il rivale Mathieu van der Poel per la vittoria della gara, il tecnico Jan Boven ha affermato ai media sul posto: “Ha molto dolore alla caviglia, ma dobbiamo fare ulteriori esami prima di trarre conclusioni. Ha anche alcune abrasioni al ginocchio, ma la caviglia è ancora molto gonfia, quindi dovremo vedere cosa possiamo fare”. 🔗 Leggi su Oasport.it
