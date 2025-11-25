Servizi Sociali mercoledì apre un nuovo polo di ascolto per le famiglie
Mercoledì 26 novembre via Fiorita n. 7A, nella zona di San Nullo, alle ore 10:30, il settore Servizi Sociali del Comune di Catania inaugurerà ufficialmente un nuovo polo per le famiglie, struttura destinata a operare come luogo di ascolto e sostegno dei nuclei familiari. A partire dalle ore 9:30. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
