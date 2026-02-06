Valanga a Madesimo | due escursionisti feriti uno in gravi condizioni

Venerdì mattina, nella zona della Crocetta del Cardine sopra la diga di Montespluga, due escursionisti sono rimasti feriti dopo essere stati travolti da una valanga. Uno di loro si trova in gravi condizioni. La slavina si è staccata da un pendio ripido mentre gli escursionisti scendevano in zona. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno recuperato i feriti e li hanno trasportati in ospedale. La zona è stata immediatamente chiusa, mentre le forze dell’ordine cercano di capire cosa abbia provocato la slavina

Venerdì mattina, nella zona della Crocetta del Cardine sopra la diga di Montespluga, due scialpinisti sono stati sorpresi da una valanga che si è staccata da un pendio ripido. L'allarme è scattato intorno alle 11 e ha subito fatto partire l'intervento delle squadre del Soccorso Alpino di Madesimo.

