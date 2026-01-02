Valanga in alta valle Maira travolti quattro escursionisti | una vittima e feriti gravi

Nel primo pomeriggio, una valanga di grandi dimensioni si è staccata in alta valle Maira, nel comune di Acceglio, presso il bivacco Bonelli, a oltre 2300 metri di quota. L’evento ha coinvolto quattro escursionisti, provocando un morto e feriti gravi. L’incidente evidenzia i rischi legati alle condizioni di innevamento in alta montagna e l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate.

Una valanga di grosse dimensioni si è staccata nel primo pomeriggio in alta valle Maira, nel territorio comunale di Acceglio, nell'area del bivacco Bonelli, a oltre 2300 metri di quota. Almeno quattro escursionisti sono stati travolti dalla massa di neve. Il bilancio Secondo le prime informazioni, il bilancio sarebbe di una vittima e di almeno due persone recuperate in gravi condizioni. L'allarme.

Valanga travolge quattro escursionisti nel Cuneese: un morto, due persone in gravi condizioni. Soccorso alpino sul posto - L'allarme è scattato poco dopo le 13, nell'area del bivacco Bonelli a oltre 2. lasicilia.it

Valanga in alta valle Maira sopra Acceglio: partiti i soccorritori, forse ci sono dispersi - Un distacco di grandi dimensioni nella zona del bivacco Bonelli avrebbe travolto 4 persone, ma si cercano ancora conferme ... msn.com

BELLINO - Soccorritori in azione in alta valle Varaita per trarre in salvo due persone investite da una valanga - facebook.com facebook

Valanga in Alta Val di Susa, le prime ricerche escludono sciatori coinvolti x.com

