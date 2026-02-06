Val Bisagno nuova postazione Ecovan

Da martedì 10 febbraio, Amiu aprirà un nuovo punto Ecovan in via Burlando, all’incrocio con via delle Ginestre, nel cuore della Val Bisagno a Genova. L’obiettivo è facilitare la raccolta differenziata e offrire un servizio più vicino ai cittadini della zona. La postazione sarà attiva tutti i giorni e permetterà di smaltire facilmente carta, plastica e altri materiali. La decisione arriva in risposta alle richieste dei residenti di avere un punto di raccolta più comodo e accessibile.

Da martedì 10 febbraio 2026, Amiu attiverà un nuovo punto Ecovan in via Burlando, all'incrocio con via delle Ginestre nel territorio della Val Bisagno a Genova. Stangata rifiuti a Genova, costi alle stelle e Tari altissima: i numeri da 'maglia nera'Ecovan Burlando, giorni e orariIl servizio sarà.

