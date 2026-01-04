Val Bisagno | fuga di gas traffico deviato e chiusure

Nella mattina di domenica 4 gennaio 2026, si è verificata una fuga di gas in via Piacenza, Val Bisagno. L’incidente ha causato la chiusura temporanea della strada e il devia­mento del traffico. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, tecnici di Ireti e la polizia locale per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

Fuga di gas in Val Bisagno in via Piacenza, l'allarme è stato lanciato poco prima delle ore 9 di domenica 4 gennaio 2026 e sil posto sono presenti i vigili del fuoco, i tecnici Ireti e la polizia locale. Nel corso della mattinata è stato chiuso il cimitero di Staglieno, poi riaperto intorno alle.

Disagi si registrano questa mattina in via Piacenza in Val Bisagno nella zona del cimitero di Staglieno per una fuga di gas: zona chiusa al traffico, parte del cimitero evacuato - facebook.com facebook

