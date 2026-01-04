Val Bisagno | fuga di gas traffico deviato e chiusure

Nella mattina di domenica 4 gennaio 2026, si è verificata una fuga di gas in via Piacenza, Val Bisagno. L’incidente ha causato la chiusura temporanea della strada e il devia­mento del traffico. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, tecnici di Ireti e la polizia locale per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

Fuga di gas in Val Bisagno in via Piacenza, l'allarme è stato lanciato poco prima delle ore 9 di domenica 4 gennaio 2026 e sil posto sono presenti i vigili del fuoco, i tecnici Ireti e la polizia locale. Nel corso della mattinata è stato chiuso il cimitero di Staglieno, poi riaperto intorno alle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

