Questa sera a Cremona si torna a parlare di un incidente che poteva finire in tragedia. Martedì sera, una donna di 72 anni si è schiantata con la sua Panda lungo un argine in golena. La donna, residente a Isola Pescaroli, è riuscita a uscire dall’auto quasi illesa, accompagnata dal suo cane. Ma poco dopo, si è sentita male e si è accasciata, colpita da un infarto. Ora si trova in ospedale, mentre le forze dell’ordine cercano di capire cosa sia successo davvero quella sera.

(Cremona) Martedì sera era finita fuori strada lungo un argine in golena. Quasi indenne dall’incidente, Vanna Bini, 72 anni, residente a Isola Pescaroli, frazione del comune di San Daniele Po, era scesa dalla sua Panda, con il suo cane. Aveva vagato nella golena al buio, sotto shock, fino a quando si era accasciata stroncata da un malore. Solo molte ore più tardi, ovvero intorno alle 16,30 di mercoledì il corpo della donna è stato ritrovato da un cacciatore: accanto a lei c’era il suo cane. Questo quello che, stando ad una prima ricostruzione è avvenuto alla donna, di cui nessuno ha denunciato la scomparsa nelle ore precedenti il ritrovamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vaga dopo l’incidente. Stroncata da un infarto

Approfondimenti su Vanna Bini

Ultime notizie su Vanna Bini

