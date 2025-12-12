Tragedia in strada donna di 50 anni stroncata da un infarto davanti ad un' amica
Una donna di 50 anni ha perso la vita questa mattina ad Ancona, colta da un infarto mentre passeggiava con un’amica. L’incidente è avvenuto tra via Grazie e via Paolucci, lasciando la comunità sconvolta. La tragedia si è consumata improvvisamente, interrompendo la quiete di una giornata apparentemente normale.
ANCONA - Stava passeggiando con un'amica quando è stata colta da un infarto ed è crollata a terra. Tragedia questa mattina tra via Grazie e via Paolucci. A perdere la vita una donna straniera di 50 anni. Ad allertare i soccorsi è stata l'amica che si trovava con lei. Sul posto gli operatori della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
