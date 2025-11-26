Shpat Kasapi morto in Italia la popstar albanese stroncata da infarto a 40 anni
Roma, 26 novembre 2025 – Mondo della musica albanese in lutto per la scomparsa di uno dei suoi idoli. È morto oggi, a soli 40 anni, la popstar albanese Shpat Kasapi. Secondo quanto riferito dalla famiglia, il cantante è deceduto in Italia dopo un infarto. Di arresto cardiaco parla anche Gazetaexpress, senza tuttavia aggiungere particolari sulle circostanze della morte. Kasapi è stata una delle voci con cui sono cresciute molte generazioni di albanesi. Fino al 2013 è stato legato alla modella e cantante kosovara Afërdita Dreshaj, incoronata Miss Kosovo Universo nel 2011. Il cantante era sposato e aveva un figlio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Shpat kasapi Salirà sullo stage del J Club al 13 dicembre - facebook.com Vai su Facebook
Lutto nel mondo della musica, addio a Shpat Kasapi: il famoso cantante aveva 40 anni - Lutto nel mondo della musica, è morto a soli 40 anni Shpat Kasapi, uno dei cantanti del pop albanese più amati. Segnala notizie.it
Giallo sulla morte di Shpat Kasapi, la popstar albanese scomparsa a 40 anni - Roma, 26 novembre 2025 – Mondo della musica albanese in lutto per la scomparsa di uno dei suoi idoli. msn.com scrive